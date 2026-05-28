Каллас: посольство США покинуло Киев

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что все посольства стран Евросоюза (ЕС) остались в Киеве. По ее словам, из украинской столицы уехали только сотрудники посольства США.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Из того, что мы слышали от Украины вчера, все посольства остались, кроме одного... Все европейцы остались, США ушли»,— рассказала госпожа Каллас журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

25 мая МИД России заявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. В МИДе призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее». ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов.