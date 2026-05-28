Определен подрядчик для завершения благоустройства парка Судостроителей

В Ярославле заключили контракт на второй этап благоустройства парка Судостроителей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Контракт ценой 29,3 млн руб. был подписан 26 мая между МБУ «Горзеленхозстрой» и ООО Торговый дом «Державный-Ярославль». Для подписания соглашения заказчик получал согласие на возможность заключения контракта с единственным поставщиком, так как на торги заявок подано не было.

ООО Торговый дом «Державный-Ярославль» зарегистрировано в Ярославле в 2015 году. Компания работает в сфере спортивных услуг. Гендиректор — Дмитрий Кичев. Выручка за 2025 год составила 4,8 млн руб. (+28%), прибыль — 1,3 млн руб. (-8%).

Подрядчик должен будет провести работы по устройству тротуара, шаговой дорожки, покрытия из гранитного отсева, асфальтового покрытия беговой дорожки и бортового камня. Также в комплекс работ войдут установка деревянного настила на бетонную стенку, посев газонных трав, посадка растений, устройство навесов и берегоукрепление. На работы подрядчику дается 152 календарных дня, или 5 месяцев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый контракт на благоустройство парка был заключен еще в 2024 году с ООО «Ярдорремстрой». В начале 2025 года соглашение расторгли из-за срыва сроков проведения работ. Завершение благоустройства взяло на себя муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой», которое теперь выступает заказчиком работ.

Алла Чижова