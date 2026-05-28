Шойгу: Украина боится отвечать за свою «антироссийскую авантюру» и не хочет мира

Украинские власти не хотят достичь мира, потому что им придется отвечать за последствия своих действий, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. В числе последствий он назвал демографический кризис на Украине.

Господин Шойгу выступил на неформальной встрече секретарей Совбезов СНГ на международном форуме по безопасности. Он заявил, что российско-американская мирная инициатива буксует из-за отсутствия у Украины «политической воли к миру» и стремления к эскалации. «Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры»,— уверен Сергей Шойгу.

По словам секретаря российского Совбеза, в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. «Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25–27 млн, а по реалистичным — 20. Больше трети — пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому — демографический кризис»,— добавил господин Шойгу. Он также уверен, что бюджет Украины зависит от помощи Запада, «а денег без войны никто не выделит».

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас не ведутся. Кремль подтвердил, что мирный процесс по российско-украинскому конфликту «находится на паузе», но выразил надежду на возобновление диалога.

