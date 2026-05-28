Силы ПВО за ночь сбили над Россией 62 БПЛА

Средства ПВО сегодня ночью перехватили и уничтожили 62 беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областей, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области отразили атаку над одним городским округом и шестью районами. Было уничтожено 18 дронов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Власти других регионов атаки пока никак не прокомментировали. Вчера ночью средства ПВО уничтожили 140 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами.