Казахстан не ведет переговоры о выкупе активов ЛУКОЙЛа

Казахстан не вел и не ведет сейчас переговоры о выкупе находящихся в республике активов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Данный вопрос поднимался не раз (в СМИ.—"Ъ")... Ответ был такой и не изменился — Республика Казахстан не проводит никаких переговоров на данный момент с компанией ЛУКОЙЛ»,— сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

США в октябре 2025 года ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. В ноябре «Казмунайгаз» начал переговоры по поводу активов ЛУКОЙЛа в Казахстане. В феврале 2026-го Казахстан направил в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предложение о покупке доли российской компании в проектах на своей территории. В «Казмунайгазе» уточняли, что этот вопрос должны рассматривать власти страны, а не сама компания.