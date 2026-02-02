За Карачаганак в ответе

Международный арбитраж поддержал требования Казахстана, заявляющего о завышении затрат со стороны оператора Карачаганакского нефтегазового месторождения, что привело к недополучению средств бюджетом страны. Месторождение разрабатывает консорциум, в который входят пять компаний из разных стран, включая ЛУКОЙЛ. По решению арбитров, участники проекта должны компенсировать казахстанским властям от $2 млрд до $4 млрд, точную сумму определят позднее. Тем временем Казахстан намерен приобрести долю ЛУКОЙЛа в проектах на своей территории и уже обратился с таким предложением в OFAC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Стокгольмский арбитраж в конце января вынес промежуточное решение в пользу Казахстана в споре с нефтяным консорциумом Karachaganak Petroleum Operating, разрабатывающим Карачаганакское месторождение. Участники проекта должны будут компенсировать государству от $2 млрд до $4 млрд, точная сумма еще не определена. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В консорциум входят компании Eni и Shell (по 29,25% у каждой), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и «Казмунайгаз» (10%). Основанием для иска, поданного Казахстаном в 2023 году, стали претензии к формированию возмещаемых затрат в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). По версии истца, нефтяные компании включали в компенсацию расходы, которые не должны были возмещаться по условиям СРП, из-за чего бюджет страны недополучал часть доходов от одного из своих крупнейших нефтегазовых месторождений. Требования по Карачаганаку охватывают период с 2010 по 2019 год.

$31,3 млрд составляет объем инвестиций в разработку Карачаганакского месторождения, по данным его оператора.

Первоначальная сумма иска составляла $3,5 млрд, затем была увеличена до $6 млрд, в том числе из-за заявлений о коррупции и нарушений в закупочных процедурах. Иск был подан в Стокгольмский арбитраж, при этом разбирательство проходило в Лондоне. При этом трибунал отклонил ходатайство ответчиков частично прекратить дело со ссылкой на истечение срока давности.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на прошлой неделе в кулуарах парламента Казахстана уточнял, что «международные арбитражи носят конфиденциальный характер», поэтому не мог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о решении по спору вокруг Карачаганака. «Но судя по тем публикациям, которые появились, что Казахстану присудили от двух до четырех миллиардов долларов, я считаю, что это очень хорошая новость и она очень обнадеживающая»,— добавил министр.

Параллельно Казахстан ведет похожий спор по месторождению Кашаган с участниками консорциума North Caspian Operating Company (NCOC). Партнерами по проекту являются Shell, Exxon Mobil, «Казмунайгаз», Eni и TotalEnergies. Первоначальная сумма иска составляла $13 млрд, но позднее выросла до $160 млрд, в том числе за счет упущенной выгоды от неосуществленной добычи и обвинений в коррупции, сообщал Bloomberg. Эти требования охватывают период с 2010 по 2018 год.

Усиление переговорной позиции

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что спор по Карачаганаку относится не к инвестиционному (когда спор идет по международному соглашению о защите инвестиций), а к коммерческому арбитражу, поскольку дело представляет собой конфликт по СРП. В целом подобные иски от государства к инвесторам в коммерческом арбитраже встречаются нечасто, обычно стороны стараются урегулировать разногласия путем переговоров, указывает партнер АБ NSP Илья Рачков.

Юрист практики международного коммерческого арбитража АБ КИАП Анастасия Рябова добавляет, что информация об инвестиционных арбитражах часто оказывается публичной, в отличие от коммерческого арбитража, который проходит конфиденциально, как в этом деле Казахстана. При этом суммы инвестиционных арбитражей зачастую намного выше, что привлекает больше внимания, в то время как размеры коммерческого спора варьируются в зависимости от ситуации, говорит партнер практики разрешения споров и международного арбитража юрфирмы «Косенков и Суворов» Римма Малинская.

Решение по Карачаганаку является промежуточным, поскольку такие сложные споры в арбитраже проходят в несколько этапов, объясняет господин Рачков. Сначала арбитры решают, есть ли у них компетенция рассматривать спор. В случае положительного ответа трибунал переходит к рассмотрению дела по существу и решает, нарушил ли ответчик свои обязательства перед истцом. Если нарушение установлено, то на третьем этапе сторонам предлагают договориться о форме и размере выплат либо конкретную сумму определит арбитраж.

Спор Казахстана с нефтяными компаниями сейчас находится на втором этапе, когда требования истца признаны обоснованными, но сумма компенсации еще будет уточняться, уточняет Илья Рачков.

Причем, по словам господина Гусева, механизм реализации решения арбитров не обязательно предполагает прямой денежный платеж, а может выражаться в изменении формулы распределения продукции по СРП, то есть через будущие поставки и перераспределение доходов от добычи.

Рассмотрение дела по Кашагану планируется во второй половине 2026 года. Успех Казахстана в первом деле не предопределяет исход второго спора, говорит Анастасия Рябова, так как в международном арбитраже, в отличие от государственных судов, нет преюдиции. К тому же, добавляет Римма Малинская, в деле по Карачаганаку ответчики не полностью совпадают с ответчиками по Кашагану (ЛУКОЙЛ участвует только в первом проекте), поэтому любое заимствование или перенос выводов из одного кейса на другой будет нарушать интересы тех компаний, которые не участвовали в первом споре.

По ее словам, обстоятельства по каждому спору могут настолько разниться, что выводы из первого решения вряд ли могут быть «линейно применимы ко второму». Вместе с тем республика может использовать решение по Карачаганаку как дополнительный аргумент в свою пользу, полагает Илья Рачков. По мнению Андрея Гусева, победа в деле о Карачаганаке усиливает переговорную позицию Казахстана, хотя исход спора по Кашагану все равно будет зависеть от конкретных контрактных и фактических обстоятельств.

На днях Казахстан направил в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) официальное предложение о приобретении доли ЛУКОЙЛа в казахстанских проектах со ссылкой на право преимущественного выкупа, сообщало 28 января Reuters со ссылкой на слова министра энергетики Казахстана.

Тем временем ЛУКОЙЛ 29 января заявил о заключении соглашения о продаже своих активов с американской инвестиционной компанией Carlyle. Соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение разрешения OFAC (см. “Ъ” от 29 января). Но в периметр сделки не входят активы российской компании в Казахстане (доли в операторах месторождений Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме), эти проекты продолжают деятельность в рамках лицензии американского регулятора.

В ЛУКОЙЛе не ответили на вопросы “Ъ” о решении арбитража и планах продать казахстанские активы.

Варвара Кеня, Ольга Семеновых; Александр Константинов, Астана