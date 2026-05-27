«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

«Единая Россия» пообещала защитить права студентов при использовании искусственного интеллекта. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что технологии ИИ все чаще применяются при подготовке и проверке квалификационных работ, а единых правил их использования пока нет.

«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка»,— сказал господин Якушев на тематическом круглом столе с участием представителей преподавательского сообщества, студентов, работодателей и экспертов (цитата по сайту «Единой России»).

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал предложение. Он подчеркнул, что ИИ можно использовать только как дополнительный инструмент, а оценку должен ставить преподаватель или экзаменационная комиссия.

Президент России Владимир Путин поручил внедрить ИИ во все области, в том числе в образование. С 1 сентября российские школьники на занятиях по информатике начнут изучать профиль «Искусственный интеллект».