Чистая прибыль Газпромбанка выросла в 3,4 раза в первом квартале

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале составила 64,8 млрд руб. Это в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель был на уровне 19,1 млрд руб., следует из отчетности банка.

Показатель рентабельности капитала составил 18,6% против 6% в прошлом году. «Банк сохранял фокус на операционную эффективность, что позволило достичь одного из самых низких за все время значений соотношения расходов к доходам — 36,7%»,— отметил зампредседателя правления Газпромбанка Александр Соболь.

Чистые комиссионные доходы Газпромбанка выросли на 42% год к году, до 21,2 млрд руб. Совокупный кредитный портфель сократился на 1,6%, до 13,8 трлн руб.

По данным ЦБ, чистая прибыль российских банков сократилась в апреле на 22,4% месяц к месяцу, до 348 млрд руб. По итогам года чистая прибыль банков составит 3,4–3,9 трлн руб., ожидает Центробанк.