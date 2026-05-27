Чистая прибыль российских банков сократилась в апреле на 22%

Российские банки получили в апреле 348 млрд руб. чистой прибыли. Это на 22,4% меньше месяц к месяцу и на 33,3% больше год к году. Доходность на капитал составила в годовом выражении 20% против 25% месяцем ранее. Это следует из обзора Банка России.

Банки сократили в апреле неосновные (волатильные) доходы на 56% по сравнению с мартом, до 89 млрд руб. «Главной причиной стал убыток по операциям с инвалютой, драгметаллами и ПФИ»,— пояснили в ЦБ. Убыток по этим операциям в апреле составил 8 млрд руб. после прибыли в 73 млрд руб. в марте.

По прогнозам Центробанка, чистая прибыль российских банков по итогам года составит 3,4–3,9 трлн руб. В 2025 году российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли, то есть на 8,6% меньше, чем годом ранее.