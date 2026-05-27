Пашинян заявил о нежелании Армении выходить из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не собирается покидать ЕАЭС. Об этом господин Пашинян рассказал на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании.

«Армения на данный момент не только не собирается выходить из ЕАЭС, но я единственный чиновник ЕАЭС, который одновременно является членом двух высших управляющих органов (Высший Евразийский экономический совет и Евразийский межправительственный совет — прим. "Ъ")» — отметил премьер.

По словам господина Пашиняна, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Те, кто говорит об этом, не понимают, что «роют могилу ЕАЭС», добавил премьер Армении. Политик подчеркнул, что после парламентских выборов 7 июня он возобновит работу в ЕАЭС.

«Я вернусь в формат ЕАЭС, прямо посмотрю в глаза коллегам, выложу все аргументы на стол», — резюмировал Никол Пашинян.

Ранее в этот день Никол Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в Евросоюз или участии в Евразийском экономическом союзе будут жители страны. В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с господином Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.

