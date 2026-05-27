В Астану со своим Ереваном

27 мая президент России Владимир Путин прилетел в Астану с государственным визитом, который, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, займет три дня. Но даже в Москве первый день начинался интересней некуда.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились на летном поле

Перед вылетом президента в Астану в эфире появилось видео его встречи с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

— Пал Лаич, спасибо большое! — отчетливо произнес Дмитрий Патрушев.

Никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было. Никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет.

Может, переволновался. Может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился.

Что-то ведь он имел в виду.

— Да, я презентацию подготовил,— продолжил Дмитрий Патрушев.— Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке.

Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. На себя надежды уже не было.

— В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать,— собрался все-таки и сам Дмитрий Патрушев.— Динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года! То же самое касается и выпуска готовой продукции.

О животных, обреченных на заклание,— хорошо или никак. Но не называйте их готовой продукцией!

— Мы в целом о мировой продовольственной безопасности заботимся,— признался Дмитрий Патрушев.— Поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. На текущий момент динамика лучше, чем годом ранее!

Нет задачи просто продать и заработать, тем более у такой страны, как Россия. И никогда не было. Речь всегда о чем-то большем. В данном случае — о мировой продовольственной безопасности.

— Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года,— доложил вице-премьер.— В физическом весе показатели тоже растут, причем достаточно заметно!

Последний раз прибавке физического веса при мне так радовались родители в пионерлагере «Ветерок» в конце второй смены.

В целом встреча прошла в доброжелательном и жизнеутверждающем духе. Владимир Путин не обратил внимания на то, как она началась. Да, лучше не думать об этом.

Через несколько часов президент был уже в Астане с государственным визитом. Да, нарушен протокольный принцип: один госвизит за один президентский срок. Как объяснил помощник президента Юрий Ушаков, нарушить решились ввиду особо братских отношений России и Казахстана. Между тем третий день визита, посвященный саммиту лидеров ЕАЭС, обещает стать напряженным: вместо премьера Армении Никола Пашиняна будет его подчиненный, вице-премьер Мгер Григорян, то есть ему достанутся вопросы, на которые у него вряд ли найдутся ответы. Армении предложено сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, и, похоже, она его сделала. Но намерена ли Армения выходить из ЕАЭС? Выяснилось, например, что прописанного механизма выхода не существует.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал встречать Владимира Путина в аэропорт.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков подготовился к выходу президента

За несколько минут до этого я спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как же быть теперь с Арменией.

— Верно ли, что толком не прописан механизм выхода страны из ЕАЭС?

— Нет, выход прописан,— возразил он.

— И какой он?

— Страна говорит: я больше не хочу,— и уходит.

— Да, но если Армения не захочет, то есть прощается и не уходит, то она останется, сколько посчитает нужным?

— Нет,— опять не согласился Дмитрий Песков.— Если не будет ничего противоречащего нормам ЕАЭС, то может остаться. А если ты вступаешь в Евросоюз или становишься ассоциированным членом, ты принимаешь его нормы, и эти нормы идут в противоречие с нормами ЕАЭС. Фитосанитарный контроль, таможенный контроль... Много всего сразу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана держался на расстоянии

— То есть можно все-таки исключить?

— Ну, если страна примет те нормы и будет ориентироваться на те стандарты, которые противоречат стандартам Евразии, то все... Можно!

— Что-то в этом роде ожидается?

— Это все происходит не потому, что кто-то не хочет политически быть вместе,— сообщил мне Дмитрий Песков.— Просто две системы, которые не сочетаются... Ну да, вряд ли есть другой выход.

— Тем более что парламентские выборы в Армении вот-вот.

— В том числе потому, что и выборы скоро,— наконец-то согласился Дмитрий Песков.— Конечно, армянская страна под выборами, то есть, допустим, одна политическая сила считает, что европейская ориентированность — благо... Это же не мы приняли закон в Армении! Это ведь Армения приняла закон, что они отныне ориентируются на Европу. Это не только декларация. При чем здесь мы?

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Боеыве вертолеты украсили церемонию как могли

— Как всегда, мы ни при чем.

— Послушайте, мы слишком большие, чтобы быть ни при чем,— опять перестал соглашаться Дмитрий Песков.— Мы всегда будем при чем. Но это дорога с двусторонним движением! Еще раз говорю, все может и должно быть взаимовыгодно!

— И взаимоневыгодно тоже,— предположил я.

Тут к Дмитрию Пескову и главе российского протокола Владиславу Китаеву подошли и сказали, что самолет президента России приземлился и что пора встречать. Он попросил еще пару минут, пока самолет рулит: видимо, нужно было морально подготовиться.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рота почетного караула заждалась своего часа

Церемония встречи была краткой, но вполне бурной. Кроме пары истребителей, которые сопровождали самолет российского президента в небе Казахстана (знак, видимо, особого почета, а также как бы чего не вышло, оправдывайся потом), были два военных вертолета, которые пролетели над Ил-96 с государственными флагами России и Казахстана и улетели потом с ними на малой высоте в неизвестном направлении.

Дети с флажками, рота почетного караула, президентский оркестр и даже среди них, кажется, знакомые все лица.

Да, все как на днях в Китае.

Андрей Колесников, Астана