Мишустин назначил Карецкую замминистра цифрового развития

Премьер-министр России назначил Светлану Карецкую замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Госпожа Карецкая работает в Минцифры с 2020 года. В ведомстве она занимала должность директора департамента экономики и финансов. Другим распоряжением господин Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Сергея Кучушева. В документе указано, что он покинул пост по собственному желанию.

Господин Кучушев работал в Минцифры с 2023 года. До этого почти 20 лет занимал разные должности в ИТ- и телеком-компаниях, в том числе — 13 лет в компании «Яндекс».

21 мая РБК со ссылкой на источник заявило, что новыми заместителями главы Минцифры Максута Шадаева станут Эльдар Гайфутдинов и Светлана Карецкая. Утверждалось, что господин Гайфутдинов займет место Сергея Кучушева. О кадровых перестановках в Минцифры стало известно еще в начале мая. Помимо Сергея Кучушева ведомство покинул Александр Шойтов, отвечавший за информационную безопасность.