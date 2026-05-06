РБК узнал о возможном уходе из Минцифры двух заместителей Шадаева
Замглавы Минцифры Сергей Кучушев может уйти с должности, рассказали РБК четыре источника на телекоммуникационном и IT-рынках. Три собеседника издания уточнили, что аналогичное решение обдумывает замглавы Александр Шойтов. Представитель Минцифры от комментариев по этому поводу отказался.
Сергей Кучушев курирует в министерстве три направления: департамент экономики и финансов, департамент развития IT-отрасли и департамент развития цифровых компетенций и образования. Александр Шойтов — департамент информационной безопасности.
По словам источников РБК, Минцифры может покинуть и врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин. Он возглавил департамент в ноябре 2023 года, сменив Владимира Бенгина, который перешел директором по продуктовому развитию ГК «Солар» (входит в «Ростелеком»). Полтора месяца назад в аппарат правительства из министерства ушла заместитель господина Хасина Айсалу Бадягина, рассказал один из собеседников издания.
Кадровые перестановки в Минцифры обсуждают из-за планируемой реорганизации, пишет РБК. Среди изменений, указали несколько источников издания, рассматривается: объединение департамента развития облачных сервисов с департаментом развития ИИ и больших данных; передача полномочий департамента развития цифровых компетенций и образования в другой департамент; перераспределение задач департамента информационной безопасности между другими департаментами Минцифры, а также ФСБ и ФСТЭК.
Как сообщил РБК один из источников, оптимизация структуры Минцифры началась примерно полтора месяца назад. Этот процесс, в частности, предполагает снижение числа служащих в пределах 15%. В 2021 году Минцифры, напротив, увеличило количество замминистра с 9 до 10 и расширило число департаментов с 15 до 18.