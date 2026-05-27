Подрядчик курских соцобъектов требует с областной корпорации развития 1,4 млрд
Курское ООО «Стройкомфорт ИБ» (собственники — Нина Бирюкова, Лариса Глушкова и Татьяна Пестрецова) потребовало взыскать 1,35 млрд руб. с ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области». Соответствующий иск зарегистрировал, но пока не принял региональный арбитраж. Суть требований не раскрывается, следует из данных картотеки арбитражных дел.
До этого стороны встречались в суде только один раз. В ноябре 2025 года «Стройкомфорт ИБ» подал иск к корпорации на 19,6 млн руб. Речь идет о задолженности и пени по договору подряда от марта 2024 года. Иным лицом в деле выступает областная прокуратура. Ближайшее заседание запланировано на 11 июня.
По данным Rusprofile, ООО «Стройкомфорт ИБ» было зарегистрировано в январе 2006 года в Курске. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Половиной долей компании владеет Нина Бирюкова, еще по 25% принадлежат Ларисе Глушковой и Татьяне Пестрецовой. Директор — Андрей Гуненко. Выручка общества в 2025 году составила 1,1 млрд руб. (+78%, годом ранее — 612 млн руб.) при чистой прибыли в 17 млн руб. (-19%, 21 млн руб.) С 2012 года с компанией было заключено 25 госконтрактов на общую сумму 879 млн руб. С 13 января она находится в реестре недобросовестных поставщиков, из которого будет исключена через два года.
В мае 2024 года со «Стройкомфортом» заключили контракт на капитальный ремонт лицея №5 в Железногорске Курской области за 113,6 млн руб. Работы изначально требовалось выполнить до 1 декабря 2025-го. В декабре прошлого года глава региона Александр Хинштейн обратил внимание на затягивание ремонта, а в начале 2026-го руководитель обладминистрации Александр Крылов сообщил об обнаружении дефектов в школе. ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» потребовало с компании 114 млн руб., а «Стройкомфорт» подал к нему встречный иск на 58,7 млн руб. Оба заявления решили рассмотреть в рамках одного дела. Ближайшее заседание по нему пройдет 4 июня.