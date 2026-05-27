Подрядчик курских соцобъектов требует с областной корпорации развития 1,4 млрд

Курское ООО «Стройкомфорт ИБ» (собственники — Нина Бирюкова, Лариса Глушкова и Татьяна Пестрецова) потребовало взыскать 1,35 млрд руб. с ликвидируемого АО «Корпорация развития Курской области». Соответствующий иск зарегистрировал, но пока не принял региональный арбитраж. Суть требований не раскрывается, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До этого стороны встречались в суде только один раз. В ноябре 2025 года «Стройкомфорт ИБ» подал иск к корпорации на 19,6 млн руб. Речь идет о задолженности и пени по договору подряда от марта 2024 года. Иным лицом в деле выступает областная прокуратура. Ближайшее заседание запланировано на 11 июня.

По данным Rusprofile, ООО «Стройкомфорт ИБ» было зарегистрировано в январе 2006 года в Курске. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Половиной долей компании владеет Нина Бирюкова, еще по 25% принадлежат Ларисе Глушковой и Татьяне Пестрецовой. Директор — Андрей Гуненко. Выручка общества в 2025 году составила 1,1 млрд руб. (+78%, годом ранее — 612 млн руб.) при чистой прибыли в 17 млн руб. (-19%, 21 млн руб.) С 2012 года с компанией было заключено 25 госконтрактов на общую сумму 879 млн руб. С 13 января она находится в реестре недобросовестных поставщиков, из которого будет исключена через два года.

В мае 2024 года со «Стройкомфортом» заключили контракт на капитальный ремонт лицея №5 в Железногорске Курской области за 113,6 млн руб. Работы изначально требовалось выполнить до 1 декабря 2025-го. В декабре прошлого года глава региона Александр Хинштейн обратил внимание на затягивание ремонта, а в начале 2026-го руководитель обладминистрации Александр Крылов сообщил об обнаружении дефектов в школе. ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» потребовало с компании 114 млн руб., а «Стройкомфорт» подал к нему встречный иск на 58,7 млн руб. Оба заявления решили рассмотреть в рамках одного дела. Ближайшее заседание по нему пройдет 4 июня.

Алина Морозова