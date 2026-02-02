«Стройкомфорт ИБ» допустил дефекты при капремонте школы в курском Железногорске

Курская строительная компания ООО «Стройкомфорт ИБ» Нины Бирюковой, Ларисы Глушковой и Татьяны Пестрецовой допустила дефекты при строительстве средней школы № 7 в городе Железногорск. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава администрации области Александр Крылов.

«Выявлены дефекты отделки, нарушения в использовании материалов и монтаже,— уточнил он. — Также подрядчик допустил порчу имущества заказчика. На месте было проведено рабочее совещание с участием главы муниципального образования и руководства школы. Для устранения всех нарушений подрядчику будет направлена дефектная ведомость».

Компания стала победителем открытого конкурса в мае прошлого года и должна была завершить работы до 1 декабря. В июле Александр Хинштейн раскритиковал главу Железногорского района Александра Фролкова за медленный ремонт. По словам господина Фролкова, конкурс состоялся на два месяца позже, чем в остальном регионе, потому что «определялись с видами работ, вошедшими в проект, но не обеспеченными финансированием».

В начале января Арбитражный суд Курской области принял заявление управления капитального строительства региона, которое требует с компании 113,9 млн руб. Суть претензий не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 10 февраля.

По данным Rusprofile, ООО «Стройкомфорт ИБ» зарегистрировано в 2006 году в Курске. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Половиной долей компании владеет Нина Бирюкова, еще по 25% принадлежат Ларисе Глушковой и Татьяне Пестрецовой. Выручка общества в 2024 году составила 612 млн руб. при чистой прибыли в 21 млн руб. Директор — Андрей Гуненко. С 2012 года с компанией было заключено 23 госконтракта на общую сумму 877 млн руб.

В конце января стало известно, что местное «Спецрегионгарант», собственнику которой Роману Сергееву губернатор Александр Хинштейн обещал, что тот «будет работать за еду», оштрафуют за срыв срока капитального ремонта ленинской средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Юрий Голубь