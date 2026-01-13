Курские власти требуют с местного застройщика почти 114 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск управления капитального строительства региона к местной строительной компании ООО «Стройкомфорт ИБ» Нины Бирюковой, Ларисы Глушковой и Татьяны Пестрецовой. Сумма требований составляет 113,9 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

В конце июля 2025 года курский губернатор Александр Хинштейн раскритиковал глав Железногорского и Октябрьского районов за долгий ремонт школ в Железногорске и поселке Прямицыно. Победителем торгов на капремонт железногорской средней школы №7 в мае стал «Стройкомфорт ИБ». Компания должна была завершить работы до 1 декабря 2025-го.

По данным Rusprofile, ООО «Стройкомфорт ИБ» зарегистрировано в 2006 году в Курске. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Половиной долей компании владеет Нина Бирюкова, еще по 25% принадлежат Ларисе Глушковой и Татьяне Пестрецовой. Выручка общества в 2024 году составила 612 млн руб. при чистой прибыли в 21 млн руб. Директор — Андрей Гуненко. С 2012 года с компанией было заключено 23 госконтракта на общую сумму 877 млн руб.

Вчера сообщалось, что столичная компания «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» сорвала в Курской области три контракта на 1,3 млрд руб. ФАС включила ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Егор Якимов