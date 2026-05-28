Отельеры переезжают в столицу

Девелоперы все чаще запускают гостиничные проекты в составе многофункциональных комплексов. Девелоперская компания Level Group привлечет Azimut Hotels к управлению гостиницей в бизнес-центре на юго-востоке Москвы. Ввод отелей в столице растет, однако их загрузка падает, а вслед за ней — цены на размещение.

Azimut Hotels Александра Клячина возьмет в управление четырехзвездную гостиницу на 246 номеров площадью 12 тыс. кв. м, которая достроится в 2028 году в составе бизнес-центра «Level work Нижегородская» на юго-востоке Москвы, рассказали “Ъ” стороны соглашения.

Azimut Hotels управляет 74 отелями и санаториями в 50 городах, общий номерной фонд сети составляет более 12,7 тыс. номеров. Владельцем выступает миллиардер Александр Клячин, который также владеет долей в KR Properties. Level Group основана экс-сенатором и экс-совладельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем, которому в 2025 году прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки. Компания занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем жилищного строительства составляет 689 тыс. кв. м.

По оценке замдиректора управленческого консалтинга CORE.XP Ксении Непомнящих, отель после выхода на стабильную загрузку может генерировать около 500–800 млн руб. Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова считает, что выручка от деятельности гостиницы может составлять 800–900 млн руб. По прогнозам госпожи Непомнящих, срок окупаемости объекта составит 10–12 лет.

Сейчас многие отели включаются в состав многофункциональных комплексов (МФК), так как это позволяет улучшить бизнес-показатели объектов за счет синергии разных форматов недвижимости и ускорить таким образом сроки окупаемости, говорит Ксения Непомнящих. Такой формат позволяет отелю получать стабильный корпоративный спрос за счет резидентов офисной части, деловых мероприятий и командировочного трафика, соглашается директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. По подсчетам IBC Real Estate, в 2024–2025 годах открытий гостиниц в составе МФК не зафиксировано, а в 2026 году к вводу заявлен отель на 218 номеров в составе бизнес-центра White Sea на севере Москвы. Кроме того, напоминает Марина Смирнова, растет доля гостиниц в проектах комплексного развития территорий, где также строятся офисы и жилье.

1,2 тысячи новых гостиничных номеров запланировано к вводу в Москве по итогам 2026 года, по данным NF Group.

Аналогичный тренд зафиксирован на рынке торговой недвижимости. Девелоперы практически перестали строить крупные торговые объекты, фокусируясь на строительстве торговых галерей в составе жилых комплексов. По прогнозам Nikoliers, в 2026–2030 годах доля непрофильных девелоперов в структуре нового строительства торговых центров Москвы достигнет 68%, хотя ранее их доля не превышала 40% (см. “Ъ” от 27 марта).

По прогнозам партнера NF Group Ольги Широковой, в 2026 году в Москве ожидается ввод гостиничной недвижимости на 1,2 тыс. номеров, что на 62% больше год к году. Однако загрузка действующих проектов снижается, а вслед за этим показателем и цены. Средняя стоимость ночи в отелях Москвы снизилась впервые за пять лет. В январе—марте тариф составил 10,1 тыс. руб. в сутки, потеряв 1,6% год к году, следует из подсчетов Nikoliers (см. “Ъ” от 4 мая).

Дарья Андрианова