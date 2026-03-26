Застройщики пристроились к торговле

В условиях снижения привлекательности торговой недвижимости, вызванного высокой стоимостью строительства и низкой востребованностью таких площадей у арендаторов, основная доля нового ввода приходится на непрофильных девелоперов. Ими будет построено почти 70% заявленных к выходу на рынок в 2026–2030 годах торгцентров. В основном возведением таких объектов занимаются застройщики жилья для получения льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2026 году объем ввода торгцентров в Москве и Подмосковье снизится на 42% год к году, до 123 тыс. кв. м,— все эти объекты будут построены непрофильными девелоперами, следует из исследования Nikoliers. Доля непрофильного девелопмента в общем объеме нового строительства торговых комплексов в 2026–2030 годах может составить почти 70% — за этот период будет построено 19 таких объектов, при этом профильные застройщики заявили к вводу только 3 проекта, говорит партнер Nikoliers Анна Никандрова. По словам эксперта, в 2020–2025 годах доля непрофильных инвесторов составляла 40%.

В основном строительством торговой недвижимости сейчас занимаются застройщики жилья.

Для них это способ повысить ликвидность жилых комплексов и создать качественную инфраструктуру, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева. По ее словам, речь идет не о крупных торговых центрах, а о районных малоформатных объектах.

Кроме того, благодаря строительству объектов коммерческой недвижимости девелоперы могут получить льготы в рамках программ комплексного развития территорий и мест приложения труда, добавляет Анна Никандрова. Размещение торгцентров в составе жилых проектов приносит дополнительный доход от сдачи в аренду торговых пространств, констатирует руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Однако непрофильные застройщики не всегда справляются с управлением торгцентрами, поэтому они вынуждены продавать свои объекты или передавать их управляющим компаниям, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Реализовать торговую недвижимость сейчас непросто, поскольку из-за текущей экономической конъюнктуры инвесторы предпочитают вкладываться в более стабильные сегменты коммерческой недвижимости, говорит Екатерина Андреева. По итогам 2025 года объем инвестиций в торгцентры снизился на 10% год к году, до 90 млрд руб., по данным Ricci.

Профильные девелоперы заметно снизили свою активность из-за роста себестоимости строительства, удорожания рабочей силы и переориентации потребителей на онлайн-покупки, говорит Екатерина Ногай.

Классические торгцентры требуют больших инвестиций и имеют долгий срок окупаемости, добавляет Екатерина Андреева.

Кроме того, отмечает Павел Люлин, площади в крупных торговых комплексах рискуют остаться свободными, поскольку ритейлеры пока не готовы занимать большие пространства из-за непредсказуемости трафика. По данным Анны Никандровой, вакантность в торговых центрах Москвы и Подмосковья по результатам 2026 года может достичь 8%, увеличившись на 1,9 процентного пункта год к году.

В ближайшем будущем профильные застройщики вряд ли активизируются. Господин Люлин считает необходимыми условиями для этого удешевление заемного финансирования, формирование дефицита качественных торговых площадей и появление новых локаций, в которых крупные торгцентры смогут рассчитывать на постоянный трафик.

София Мешкова