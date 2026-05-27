Дагестан продемонстрировал снижение цен на отдых до 30%

Часть турпотока внутри России последние 2–3 года плавно перетекает на каспийские курорты Дагестана. Однако из-за стихийного бедствия показатель бронирований туров в апреле и мае 2026 года просел на 30%, при этом отельеры снизили стоимость проживания на 20–30% в сравнении с 2025 годом. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила руководитель туроператора Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.

Полное восстановление динамики бронирований и туристического потока эксперты прогнозируют к началу летнего сезона.

По мнению экспертов, рост популярности отдыха на каспийском побережье продиктован более приемлемыми ценами на проживание по сравнению с Черным морем, но они гораздо выше, чем, например, в Абхазии.

В 2026 году из-за возросшей конкуренции гостиницы чаще пользуются спецпредложениями. По информации собеседницы издания, стоимость проживания с завтраками в береговых отелях начинается от 3,5 тыс. руб. за номер в сутки. При этом в Дагестане появляется все больше качественных отелей и заметно растет уровень сервиса в сегменте HоRеCA.

Наталья Белоштейн