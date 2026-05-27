Кавказ набирает высоту

На Северный Кавказ турпоток за два года увеличился на 40%. Драйверами внутреннего туризма в регионе стали курорты Кавминвод и Каспийское побережье Дагестана. Однако, как отмечают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты, потенциальный рост турпотока в здравницы Ставрополья ограничен дефицитом новых санаториев и ростом цен на санаторное лечение, а на турпоток в Дагестан повлияло недавнее наводнение: показатель бронирований туров в апреле – мае просел на 30%.



Туристический поток на курорты Северного Кавказа за последние два года увеличился почти на 40% — главным образом за счет Кавказских Минеральных Вод и Дагестана, отмечает руководитель туроператора Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая. Первый усилил позиции на фоне всероссийского тренда на оздоровительный отдых и заметного омоложения аудитории санаториев, второй стал для части туристов более доступной альтернативой Черноморскому побережью. Участники рынка считают, что в 2026 году перераспределение спроса в пользу Кавминвод и Каспийского побережья может стать более заметным.

Кавказские Минеральные воды, где сосредоточена основная база санаторно-курортной инфраструктуры РФ, традиционно остаются первыми по турпотоку в СКФО (более 6,5 млн туристов ежегодно), отмечает Илона Чиханацкая. Здесь нет четко выраженной сезонности, как на Черноморских курортах, что позволяет максимально эффективно заполнять номерной фонд. Кроме того, стабильная экологическая ситуация курортной зоны Кавминвод и высокая транспортная доступность (развитое авиационное и жд-сообщения) добавляет курорту привлекательность в современных реалиях, считает эксперт.

Собеседница издания отмечает, что аудитория Кавминвод за последние пару лет существенно помолодела, что увеличило охват и расширило сегмент потребительского спроса.

«В санатории отправилось не только поколение миллениалов, склонное к "выгоранию", но и более молодое поколение зумеров. Психологи говорят, что этот тренд связан со стремлением почувствовать себя под крылом взрослой опеки. Такая тенденция совмещения отдыха с оздоровлением набирает все большие обороты, и регион Кавказских Минеральных вод получает прирост нового сегмента туристов»,— рассказала эксперт.

По данным АТОР в 2025 году Кавминоводы посетили 6,5 млн человек, что, на 17,8% больше показателя 2024 года. Половина броней пришлась на комбинирование туры: сочетание отдыха, лечения и экскурсионной программы. Главные точки притяжения — горы, озера, водопады, посещение соседних республик.

Потенциальный рост турпотока в здравницы Ставропольского края ограничен нехваткой новых санаториев, считает вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) России Алексан Мкртчян.

«Проблема в том, что практически не строятся новые санатории. Поэтому в высокий сезон — июнь, июль, август, сентябрь и октябрь, всем желающим не хватает номеров. Свободно отдохнуть можно только в низкий сезон — в ноябре, декабре и январе»,— отметил господин Мкртчян.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, количество санаториев в регионе за последние три года осталось практически неизменным: 125 (34,2 тыс. мест размещения) в 2024 году, 127 (18 тыс. номеров и 35,2 тыс. мест) — в 2025 год и 128 (18,5 тыс. номеров и 35,4 тыс. мест) — в 2026 году.

При этом цены на санатории Кавминвод за год поднялись в среднем на 10%. По данным туроператоров, стоимость десятидневного отдыха в санатории эконом-сегмента с питанием и лечением на двоих в конце июня 2026 года составляет 140 тыс. руб. В среднем сегменте — до 220 тыс. руб., в высоком — до 380 тыс. руб.

Значительный рост цен на санаторное лечение, по мнению Илоны Чиханацкой, может привести к снижению турпотока по итогам года на 10%.

Часть турпотока внутри России последние 2-3 года плавно перетекает на каспийские курорты Дагестана. Однако из-за стихийного бедствия показатель бронирований туров в апреле и мае 2026 года просел на 30%. Полное восстановление динамики бронирований и туристического потока эксперты прогнозируют к началу летнего сезона.

Как сообщило министерство по туризму и народным художественным промыслам республики, в январе-октябре 2025 года республика приняла почти 1,9 млн гостей. Столько же туристов посетило Дагестан за весь 2024 год.

По информации вице-президента АТА, рост популярности отдыха на каспийском побережье продиктован более приемлемыми ценами на проживание по сравнению с Черным морем, но они гораздо выше, чем, например, в Абхазии. Семидневный тур с перелетом в Абхазию, в отеле 4* в начале июня стоит около 31 тыс. руб. на человека, в Сочи — от 50 тыс. руб.

«На май и до середины июня Дагестан демонстрирует снижение стоимости проживания на 20-30% от стоимости прошлого года»,— уточнила Илона Чиханацкая.

В 2026 году из-за возросшей конкуренции гостиницы чаще пользуются спецпредложениями. По информации собеседницы издания, стоимость проживания с завтраками в береговых отелях начинается от 3,5 тыс. руб. за номер в сутки. При этом в Дагестане появляется все больше качественных отелей и заметно растет уровень сервиса в сегменте HоRеCA.

«В июне 2026 года откроется первый отель на Северном Кавказе, работающий по системе "все включено". В летний период стоимость пребывания в нем составит от 6 тыс. руб. с человека»,— комментирует Илона Чиханацкая.

Летом 2026 года в Дагестане начнут работу еще два новых средства размещения: отель «Чох Россо» и гостиничный комплекс «Чирахъ» в Гунибском районе.

На росте популярности отдыха в Дагестане сказывается наличие прямого авиасообщения и удобных стыковок.

«Часть авиарейсов в Махачкалу субсидируется региональными бюджетами, что делает стоимость туристского продукта более привлекательной»,— говорит госпожа Чиханацкая.

Основными точками притяжения в республике являются Гунибское плато, Сулакский каньон, бархан Сарыхум, Салтинский водопад, древние сторожевые башни и крепости и, конечно, Дербент. Как и в случае с Кавминводами, туристы предпочитают комбинированные туры — сочетание пляжного отдыха и экскурсий, отметила Илона Чиханацкая.

Наталья Белоштейн