Рост цен на санатории КавМинВод приведет к сокращению турпотока на 10%

За год цены на санаторное лечение в КавМинВодах поднялись в среднем на 10%. Это равно пропорционально может сказаться на турпотоке на курорты Ставропольского края. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила руководитель туроператора Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.

По данным туроператоров, стоимость десятидневного отдыха в санатории эконом-сегмента с питанием и лечением на двоих в конце июня 2026 года составляет 140 тыс. руб. В среднем сегменте — до 220 тыс. руб., в высоком — до 380 тыс. руб.

При этом, по данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, количество санаториев в регионе за последние три года осталось практически неизменным: 125 (34,2 тыс. мест размещения) в 2024 году, 127 (18 тыс. номеров и 35,2 тыс. мест) — в 2025 году и 128 (18,5 тыс. номеров и 35,4 тыс. мест) — в 2026 году.

Значительный рост цен на санаторное лечение, по мнению Илоны Чиханацкой, может привести к снижению турпотока по итогам года на 10%.

Наталья Белоштейн