Андрей Рублев пробился в третий круг Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В матче второго круга он победил аргентинца Камило Уго Карабельи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. Матч завершился со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев занимает 13-е место, Камило Уго Карабельи — 59-е. Следующий соперник россиянина определится в матче между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.

Ранее в третий круг турнира пробился россиянин Карен Хачанов. Роман Сафиуллин и Даниил Медведев завершили выступление в первом раунде.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.

О предыдущем матче Медведева на Roland Garros читайте в материале «Беспросветное постоянство».

Таисия Орлова