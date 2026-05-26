Беспросветное постоянство

Проходящий в Париже Открытый чемпионат Франции завершился для восьмой ракетки мира Даниила Медведева, едва начавшись. Уступив в пяти партиях австралийцу Адаму Уолтону, 97-й ракетке, россиянин уже в седьмой раз выбыл на старте грунтового мейджора. Свидетелем этого фиаско стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Фото: BURAK AKBULUT / Anadolu / AFP Даниил Медведев в десятый раз принял участие в Открытом чемпионате Франции и в седьмой раз потерпел поражение в первом круге

Французы Бенжамен Бонзи, Люка Пуй и Пьер-Юг Эрбер, венгр Мартон Фучович, бразилец Тиагу Зайбот Вилд, британец Кэмерон Норри. Теперь взвод теннисных бойцов, которые никогда не причислялись к звездам первой величины, но в разные годы побеждали Даниила Медведева на старте Открытого чемпионата Франции, пополнился нынешней 97-й ракеткой мира австралийцем Адамом Уолтоном. За последние два месяца этот странник с ракеткой, использующий любой шанс подзаработать, успел дважды слетать в Западную Европу из Восточной Азии, где весной на харде проходит серия «челленжеров» — профессиональных состязаний, имеющих более низкую категорию по сравнению с турнирами АТР. В конце апреля после неудачного выступления в Южной Корее Уолтон оказался на грунтовом «мастерсе» в Мадриде, где напрямую попал в основную сетку, прошел один круг, а затем довольно быстро уступил Карену Хачанову. Затем австралиец отправился в Китай и сыграл там более удачно, благодаря чему вернулся в первую сотню мирового рейтинга.

Зачастую столь частые перемещения по разным часовым поясам, да еще в сочетании с постоянной сменой покрытий, негативно влияют на качество игры. Однако Уолтону, видимо, нипочем ни проблемы с адаптацией, ни нынешняя парижская жара. Пятая встреча с соперником из первой десятки мирового рейтинга превратилась в невиданный триумф силы его характера. Ведь ранее игроков, стоящих в классификации АТР так высоко, Уолтон еще не обыгрывал.

Медведев наверняка понимал, что с этим крепко сбитым 27-летним атлетом надо держать ухо востро. Летом прошлого года, находясь за пределами топ-10, он проиграл Уолтону на старте «мастерса» в Цинциннати. Но тогда россиянин находился почти в низшей точке своего спада. Вскоре после фиаско на US Open последовало расставание Медведева с его французским наставником Жилем Сервара, который вместе со своим подопечным оказался в творческом тупике. Сейчас же ситуация казалась принципиально другой. Как-никак, одиннадцать дней назад в полуфинале «мастерса» в Риме Медведев оказал упорнейшее сопротивление самому Яннику Синнеру, а в тренерском боксе россиянина сидел швед Томас Юханссон, придавший его карьере новый импульс.

Впрочем, по ходу этой встречи, стартовавшей в одиннадцать утра, когда ложа прессы на арене Suzanne Lenglen еще находилась в благодатной тени, главной направляющей силой Медведева оказалась его жена Дарья, пытавшаяся нивелировать негатив мужа и всячески поддержать его.

Их семейная консультация на теннисные темы началась в середине первого сета, после того как в пятом гейме Медведев впервые потерял свою подачу. К тому времени стало ясно, что не всегда мощная первая подача австралийца все же достаточно опасна, как и удар справа, да и в комфортных для Медведева обменах косыми ударами слева налево Уолтон ему отнюдь не уступает. Аутсайдеру, конечно, не хватало стабильности. Но ее не было и у фаворита, который даже в удачные для себя отрезки матча порой допускал странные ошибки. Графическое отображение развития событий в этом противостоянии напоминало синусоиду с максимальной амплитудой. Первый и третий сеты сравнительно легко брал Уолтон, второй и четвертый — Медведев. И лишь в пятой партии ничего не было ясно до самого конца.

В третьем гейме россиянину удалось взять чужую подачу под ноль, и создалось впечатление, что Уолтон наконец поплыл. Но оно оказалось обманчивым. В восьмом гейме австралиец сравнял счет, а в девятом проявил феноменальную стойкость, отыграв три брейк-пойнта. Для того чтобы отойти от такой неудачи, во время смены сторон сильнейшему российскому теннисисту не хватило времени. В последнем гейме Медведев допустил четыре ошибки, в том числе одну двойную, и Уолтон, победивший за 3 часа 22 минуты со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4, оказался во втором круге.

Причины своих хронических ранних поражений Медведев на пресс-конференции конкретизировать не захотел. «Вот уже несколько лет здесь на Roland Garros есть вещи, которые не позволяют мне полностью контролировать ситуацию на корте, но говорить о них мне не хочется, чтобы это не звучало как оправдание. К тому же, возможно, я ошибаюсь, а на самом деле все обстоит иначе»,— сказал он, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” после седьмого поражения в 1/64 финала на своих десяти Открытых чемпионатах Франции. Травяной отрезок турнирного календаря для Медведева по сложившейся традиции начнется в голландском Хертогенбосе, продолжится в немецком Галле, а завершится в Лондоне на Wimbledon.

