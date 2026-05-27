Володин: техническими неполадками в Думе могут воспользоваться противники России

Депутаты Государственной думы Валерий Гартунг и Елена Драпеко (оба — «Справедливая Россия») заявили, что их голоса были засчитаны против постановления об осуждении удара ВСУ по Старобельску из-за технического сбоя. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что инцидент может стать почвой для инсинуаций «фашиствующих» противников России.

Валерий Гартунг и Елена Драпеко оказались единственными депутатами, чьи голоса были засчитаны против проекта думского обращения к иностранным парламентам с призывом осудить действия ВСУ. Господин Гартунг сообщил, что произошла ошибка.

«Мы вызвали техническую службу проверить, почему у нас при нажатии одной кнопки загорается другая. Разбираться будем. Но наша позиция, безусловно, "за". И мы письменное заявление написали», — сказал парламентарий.

Вячеслав Володин ответил на это, что никто и не сомневался в позиции эсеров, которые «по определению поддерживают постановление». «Все бывает, — сказал спикер. — Мы уже не раз говорили: передоверяться техническим средствам и искусственному интеллекту, когда решаются такие вопросы, нельзя». Председатель Госдумы сообщил, что с учетом объяснений депутатов проект документа официально принят единогласно.

«У нас время вызовов, и каждый будет искать лазейку для того, чтобы взять и что-то найти свое, — отметил господин Володин. — Нам противостоят силы циничные, фашиствующие. Вы видите их поступки. Поэтому, что касается таких вопросов, точно начнут придумывать что-то. А когда мы не даем такой почвы, придумывать нечего».

Обращение депутатов связано с ударом ВСУ в ночь на 22 мая по Старобельску в ЛНР. Учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись налету БПЛА. В результате атаки погиб 21 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

