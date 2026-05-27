Финляндия обвинила российский военный самолет в нарушении госграницы

Вооруженные силы Финляндии обвинили экипаж российского военного самолета в нарушении воздушного пространства страны при попытке уклониться от грозы в Финском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от полуострова Порккала на юго-западном побережье Финляндии. Финские ВВС отреагировали оперативным вылетом боевой авиации.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финская пограничная служба проводит расследование. Как утверждает Yle, инцидент произошел во время совместных учений военно-морского флота страны и ВМС Германии и других стран.

27–28 мая на юго-востоке Финляндии также проходят учения ВВС по противодействию беспилотникам.

