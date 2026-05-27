В Севастополе нашли контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ

После ночной атаки ВСУ в Севастополе нашли обшитую пенопластом коробку, сброшенную с одного из беспилотников. Как рассказал губернатор города Михаил Развозжаев, в коробке оказалась взрывчатка.

Глава региона отметил, что сброшенные с БПЛА предметы могут выглядеть по-разному, но все они опасны. Он предупредил, чтобы жители не трогали такие предметы и вызывали экстренные службы в случае их обнаружения.

Сегодня ночью ВСУ атаковали Севастополь с помощью беспилотников и ракет. Под удар попали районы Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Пострадали два человека, повреждения получил в том числе офис Южного управления Банка России, а также жилые дома.

