Два человека пострадали при атаке ВСУ в Севастополе

При ночной атаке ВСУ в Севастополе пострадали два человека — это пожилые мужчина и женщина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, женщина получила травму головы, у мужчины — перелом и закрытая черепно-мозговая травма.

Под удар также попал офис Южного управления Банка России. В здании в тот момент находились четыре человека. Они не пострадали, поскольку стекла были оклеены бронепленкой, уточнил господин Развожаев. На соседней улице сильно поврежден дом, масштаб ущерба пока не установили.

«Очевидно, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме»,— пояснил губернатор в Telegram-канале.

Михаил Развожаев пообещал помочь всем, чье жилье и машины повреждены при атаке. Для фиксации разрушений необходимо обратиться в муниципальные комиссии, напомнил губернатор.

ВСУ атаковали Севастополь с помощью 20 беспилотников и нескольких ракет Storm Shadow. БПЛА сбили в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, отчитывался господин Развожаев.

