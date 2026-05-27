В Севастополе ракета попала в здание Южного управления ЦБ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы»,— написал господин Развожаев. Он уточнил, что от ударной волны на Ластовой площади поврежден восьмиэтажный жилой дом.

По предварительным данным, еще одна ракета повредила административное здание в районе улицы Гоголя, сообщил губернатор. По его словам, здание давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.