Воронежский экс-депутат Сергей Почивалов попросил выпустить его из колонии

В Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Как следует из картотеки дел, дата его рассмотрения пока не назначена.

Бывший депутат Воронежской областной думы Сергей Почивалов

Фото: Воронежская областная дума Бывший депутат Воронежской областной думы Сергей Почивалов

В середине 2024 года суд признал Сергея Почивалова виновным в одном эпизоде мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах — в особо крупном (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено пять лет колонии, при рассмотрении дела в апелляции срок сократили до трех лет. В суде было установлено, что в 2019 году Почивалов совместно с предпринимателем Александром Чубом через подконтрольную фирму поставил по муниципальному контракту с мэрией Воронежа более дешевый песок, предназначенный для комбинатов благоустройства. Ущерб был оценен в 11 млн руб. Кроме того, экс-депутат предоставил в департамент аграрной политики региона (ныне — министерство) подложные документы, по которым подконтрольный ему «Рыбхоз Березовский» получил субсидию в размере 441 тыс. руб.

В прошлом году Почивалов уже просил заменить его наказание принудительными работами. Тогда суд установил, что он не исправился, хотя в заключении экс-депутат признал вину и раскаялся. Находясь под стражей, он занимался проектировкой будущих предприятий по выращиванию рыбы.

