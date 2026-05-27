Государственное телевидение Ирана узнало детали проекта меморандума Ирана и США

Тегеран получил «первоначальный и неофициальный» проект меморандума о взаимопонимании с США. Об этом, как пишет Reuters, сообщает государственное телевидение Ирана.

Согласно проекту меморандума, Иран в течение месяца обязуется восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня. США в свою очередь должны будут отозвать свои вооруженные силы вблизи Ирана и снять морскую блокаду.

Военные суда в документе не фигурируют. Если окончательное соглашение подпишут в течение 60 дней, то его одобрят в соответствии с обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Накануне ряд западных СМИ сообщил, что проект сделки помимо снятия морской блокады с портов Ирана предполагает разблокировку замороженных активов страны. Информацию позднее подтвердил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди. Он добавил, что среди других положений документа — 60-дневное прекращение огня на всех фронтах боевых действий.

