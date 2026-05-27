Ближний Восток готов пересмотреть базовые принципы

Как стало известно “Ъ”, страны Персидского залива по завершении войны с Ираном намерены обсудить с США дальнейший статус и функционирование американских военных баз в регионе. Дипломатические источники “Ъ” в аравийских странах полагают, что функционал военных объектов, которые Тегеран с 28 февраля подверг массированным бомбардировкам, необходимо ограничить, запретив Пентагону использовать их в наступательных операциях против Ирана. Сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке — это то, к чему Тегеран стремился с самого начала войны. 26 мая верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что никто в регионе больше не захочет стать «щитом для баз США».

Арабские страны Персидского залива планируют предметно обсудить с США статус размещенных на их территории американских баз, заявил “Ъ” дипломат одного из государств региона. По его словам, после завершения конфликта на Ближнем Востоке функционал этих военных объектов может быть пересмотрен. Основная причина заключается в том, что согласие на постоянное размещение американских военных и вооружений не гарантирует региональным игрокам защиты от массированных иранских ударов, начавшихся после 28 февраля, когда США и Израиль приступили к проведению военной операции против Исламской Республики.

Как предположил в разговоре с “Ъ” второй дипломатический источник в одной из стран Персидского залива, союзники Вашингтона в регионе собираются поставить перед администрацией США вопрос о целесообразности использования американских баз в наступательных операциях.

«Думаю, в рамках послевоенной структуры в безопасности в регионе государства Залива и США достигнут договоренности о неиспользовании баз для любых прямых нападений на Иран, которые могли бы поставить под угрозу безопасность этих государств»,— заявил собеседник “Ъ”.

Требование к США закрыть свои базы на Ближнем Востоке Иран выдвинул еще в марте. И от этой цели Тегеран до сих пор не отказался, следует из опубликованного 26 мая заявления Моджтабы Хаменеи. «Одно можно утверждать с уверенностью: стрелки часов не повернутся вспять,— говорится в письменной речи верховного лидера, размещенной в соцсети X.— Нации и страны региона больше не будут служить щитом для баз США». По его словам, Соединенные Штаты больше не будут «иметь безопасной гавани» в регионе, а также возможности создавать там новые военные объекты.

Впрочем, подходы стран Персидского залива к наличию американского военного «зонтика» серьезно разнятся.

В первые дни конфликта вокруг Ирана власти Саудовской Аравии поддержали идею с ограничением работы военных объектов США, чтобы не провоцировать Иран. В то же время власти ОАЭ устами президентского советника Анвара Гаргаша публично выступали за то, чтобы США по итогам войны нарастили свое военное присутствие в регионе.

С 28 февраля по 8 апреля, когда конфликт с Ираном находился в горячей фазе, Тегеран, по подсчетам канала CNN, нанес удары по 16 американским базам. Многие из разрушений оказались гораздо масштабнее, чем об этом говорил Пентагон. Так, месяц спустя после вступления в силу «режима тишины» газета The Washington Post, опираясь на спутниковые снимки, выпустила расследование, согласно которому иранские удары повредили или уничтожили как минимум 228 сооружений и единиц техники на военных объектах США на Ближнем Востоке, включая ангары, казармы, топливные склады, самолеты, радиолокационное оборудование, средства связи и ПВО.

Боевые действия сделали американские базы на Ближнем Востоке слишком опасными для эксплуатации в прежнем, довоенном режиме, делилась выводами The Washington Post.

В свою очередь, члены Конгресса США указывают на то, что американские базы на Ближнем Востоке не смогут вернуться к прежнему формату работы без конструктивных межведомственных дебатов об усилении их защиты. «Я не могу поддержать выделение дополнительных средств Пентагону, пока он не разработает новую стратегию, основанную на уроках, которые мы уже извлекли из войны с Ираном,— заявил 6 мая конгрессмен-демократ Тед Лью.— Когда мы начнем иметь дело с такими равными по силе противниками, как Китай и Россия, мы столкнемся с серьезными проблемами».

В разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заметил, что события вокруг Ирана показали: американские базы не только не гарантируют полной защиты арабским странам, но и сами становятся причиной втягивания этих стран в конфликт. «В то же время эти страны связывают с США многолетние контакты, в том числе военные, военно-технические, политические и экономические,— пояснил эксперт.— В этих условиях арабским союзникам США будет сложно требовать сужения функционала американских баз. Особенно когда речь идет о небольших государствах, для которых американское присутствие является одним из краеугольных камней многолетней политики в области обороны и безопасности».

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заметил в разговоре с “Ъ”, что конфликт с Ираном, с одной стороны, повысил запрос стран Ближнего Востока на углубление военного сотрудничества с США. «Но с другой стороны, Иран показал готовность беспрецедентно расширять региональные издержки от любого конфликта,— отметил собеседник “Ъ”.— В этих условиях аравийские столицы повели с Тегераном кулуарные контакты по поводу "пакта о ненападении", и они вполне могут обсуждать снижение военного присутствия США в регионе в этой парадигме».

Для подобного торга между арабскими странами и Ираном лучше подходят военные объекты США, которые уже были разрушены или сильно повреждены в ходе войны, предположил господин Мардасов. Впрочем, по его словам, пойти на оптимизацию военной инфраструктуры, разрушенной иранскими ударами, может и сам Пентагон, учитывая стоимость их восстановления.

Нил Кербелов