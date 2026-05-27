В Иране рассказали об обязательствах США снять блокаду и разморозить активы

Согласно проекту сделки с Ираном, США будут обязаны разблокировать замороженные иранские активы и снять морскую блокаду портов. Эти данные, ранее появлявшиеся со ссылкой на источники в западных СМИ, подтвердил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди. Его слова приводит Tasnim.

Среди других положений разрабатываемого меморандума господин Боруджерди упомянул 60-дневное прекращение огня «на всех фронтах боевых действий, особенно на ливанской территории». Он также отметил, что Иран призывает США «не принимать решения на основе твитов президента Трампа».

«Для нас важен окончательный результат переговоров; соответственно, что бы ни было в итоге подписано, это обязательно будет документ, составленный в рамках "красных линий" и в соответствии с защитой национальных интересов и прав иранского народа»,— сказал Алаэддин Боруджерди.

24 мая Дональд Трамп заявил, что Иран и США почти согласовали проект соглашения. По информации The Guardian, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и Совет безопасности страны пока не одобрили соглашение. Axios писал, что проект предполагает продление перемирия, а также открытие Ормузского пролива.