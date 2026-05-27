МИД Франции вызвал посла России после ударов по военным объектам на Украине

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова из-за ударов вооруженных сил страны по военным объектам на Украине. Это следует из коммюнике, опубликованного на сайте ведомства.

Посол России в Париже Алексей Мешков

Удары в ответ на обстрел ВСУ колледжа в Луганской народной республике (ЛНР) и рекомендацию эвакуировать сотрудников посольства в Киеве во французском МИДе сочли «неприемлемыми угрозами в адрес иностранных дипломатов» (цитата по ТАСС).

Накануне по этому же поводу в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева. Тот пояснял, что российская армия наносила удары только по военным объектам, а гражданскую инфраструктуру целенаправленно никогда не атакует. Господин Нечаев также передал сотрудникам немецкого министерства фото с места удара по Старобельску в ЛНР.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. 24 мая Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» и другими ракетами по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. На следующий день в российском МИДе предупредили о новых ударах по предприятиям ВПК в Киеве.