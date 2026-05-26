МИД Германии вызвал посла России из-за ударов РФ по военным объектам на Украине

В МИД Германии вызвали посла России в ФРГ Сергея Нечаева по поводу ударов российской армии по целям на Украине. Дипломат заявил, что Вооруженные силы России атаковали только военные объекты. Это стало ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР, подчеркнул господин Нечаев.

«Вооруженные силы Российской Федерации никогда целенаправленно не атакуют объекты гражданской инфраструктуры, иностранные дипломатические миссии, культурные учреждения, журналистские корпункты»,— приводит слова посла пресс-служба посольства России в Германии в Telegram-канале.

Сергей Нечаев передал сотрудникам МИД Германии фото с места удара по Старобельску. Дипломат «выразил разочарование, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам» атаки, добавили в посольстве. Посол призвал представителей МИД ФРГ отнестись «предельно серьезно» к призыву российских властей эвакуировать дипломатов из Киева.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. 24 мая Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» и другими ракетами по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. 25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести новые удары по предприятиям ВПК в Киеве и призвал иностранцев покинуть город.