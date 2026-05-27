В Ярославле «Арена-2000» требует 217 тысяч рублей с организатора шоу «Щелкунчик»

АО «Арена-2000» подала в Арбитражный суд Ярославской области иск к ООО «Ледовые сезоны» с требованием о взыскании 217 тыс. руб. за несостоявшееся ледовое шоу. Об этом сообщили на официальной странице суда во «ВКонтакте».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в УКРК «Арена 2000. Локомотив» 4 января 2026 года должно было пройти шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Для проведения мероприятия между АО «Арена-2000» и ООО «Ледовые сезоны» был заключен договор на предоставление услуг. Однако шоу было отменено. ООО «Ледовые сезоны» сообщило АО «Арена-2000» о невозможности проведения шоу и предложило перенести его на 2027 год. Стороны подписали допсоглашение о досрочном расторжении договора.

АО «Арена-2000» посчитало отказ от договора необоснованным, а из-за нарушения сроков внесения авансовых платежей начислило пени и штраф, о взыскании которых и обратилось в суд. Иск принят к рассмотрению.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ярославской области предлагало купившим билеты на шоу людям присоединяться к групповому иску в адрес ООО «Ледовые сезоны» с требованием о возврате денежных средств. Отмены шоу прошли практически во всех городах России и были связаны с финансовыми проблемами.

ООО «Ледовые сезоны» зарегистрировано в Москве в январе 2020 года. Основным видом деятельности компании является организация отдыха и развлечений. Руководитель — Станислав Зылев. По сведениям Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 42 млн руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Алла Чижова