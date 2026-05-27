Вице-премьер Патрушев доложил президенту о росте экспортной выручки АПК

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным сообщил о росте поставок агропромышленной продукции за рубеж в 2026 году. По его словам, «на текущий момент» экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. «В физическом весе показатели тоже растут, причем достаточно заметно»,— сказал вице-премьер.

По словам Дмитрия Патрушева, увеличение производства таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник и рапс, позволило закрыть внутренние потребности и выйти с этой продукцией на внешние рынки. Ранее ФТС сообщала, что по итогам января—марта РФ была нетто-экспортером продукции АПК, увеличив ее отгрузки на 19%, до $10,7 млрд. Импорт составил $10,3 млрд, увеличившись на 7%.

«Рассчитываем, что в этом сельхозсезоне — с 1 июля этого по 1 июля следующего года — мы направим за рубеж 60 млн тонн зерновых»,— сообщил президенту вице-премьер. Ранее схожую оценку давала министр сельского хозяйства Оксана Лут (см. «Ъ» от 22 мая).

Качественным изменением структуры экспорта в АПК Дмитрий Патрушев назвал рост поставок продукции агротехнологий. Ранее отечественные производители практически не были представлены в этом сегменте, теперь же поставляют на внешние рынки семена, генетический и племенной материал — за прошлый год экспорт по этим позициям вырос на 40%. Вице-премьер признал, что рост произошел с низкой базы, однако назвал полученные темпы «достаточно серьезными» для формирующегося рынка.

Подобный экспорт стал возможен благодаря программе импортозамещения, запущенной в 2022 году, а также росту обеспеченности отечественными семенами — сейчас показатель составляет 70% (60% в 2022 году). Также в последние годы в стране создаются агробиотехнопарки — кластеры, в которых представители науки и бизнеса работают над развитием того или иного науко- или капиталоемкого направления АПК.

Анна Королева