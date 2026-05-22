Урожаю оптимизируют себестоимость

Аграриям необходимо снижать себестоимость зерна для сохранения его конкурентоспособности на внешних рынках, следовало из выступлений на профильном форуме в Сочи. Несмотря на хороший урожай и экспортный потенциал, укрепление рубля и сложные макроэкономические условия требуют от аграриев технологической модернизации и оптимизации логистики. Государство продолжит поддержку отрасли, но в условиях сокращения объемов помощи в первую очередь деньги будут направляться в те сферы, где они принесут максимальную отдачу.

На пленарном заседании Всероссийского зернового форума в Сочи 22 мая обсуждались меры для сохранения конкурентоспособности российской продукции. Сейчас, по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, необходимо наращивать производство, оставаясь частью глобального рынка. Пока динамика в целом позитивная — предварительно, в сезоне-2024/25 собрано 144,6 млн тонн зерна, что на 11% больше, чем сезоном ранее, что «позволило сформировать значительный экспортный потенциал».

По итогам сезона Минсельхоз рассчитывает, что экспорт зерновых достигнет 60 млн тонн.

В то же время, отметила министр, текущую конъюнктуру нельзя однозначно назвать позитивной для России — например, укрепление рубля снижает доходность экспортеров.

В сложных экономических условиях, по словам Оксаны Лут, от участников рынка требуется заметное повышение эффективности — основным конкурентным преимуществом зерна является его доступность, поэтому необходимо снижать его себестоимость. Участники рынка, добавил гендиректор АО «Агрохолдинг "Просторы"» Борис Дышлюк, не могут повлиять на такие внешние факторы, как курсы валют, мировые цены, логистика. В этой ситуации, согласился он, снижение себестоимости продукции для повышения ее конкурентоспособности становится ключевой задачей.

Этому должно способствовать, например, наращивание производства за счет повышения урожайности, а также путем увеличения плодородия почв и развития селекции, отметила Оксана Лут. В этих же целях в условиях высокой стоимости техники Минсельхоз стимулирует внедрение дронов — установлены региональные планы по увеличению обработки площадей с помощью БПЛА.

Для сохранения экспортного потенциала, следовало из слов Оксаны Лут, необходимо повышать и качество зерна, чтобы исключить карантины и болезни, это влияет на спрос.

Также она призвала производителей добровольно начать осваивать биржевую торговлю, пока «это не стало принудительной мерой». По словам министра, этот инструмент должен защитить аграриев от манипуляций на мировом рынке, Россия, как крупнейший экспортер пшеницы, должна сама устанавливать ценовые индикаторы.

Одновременно требуется и оптимизация логистики. Цель — прямые поставки конечному потребителю, минуя транснациональных трейдеров, чтобы закрепить позиции на зарубежных рынках и диверсифицировать сбыт. Во внутренней логистике для снижения стоимости доставки основной упор будет сделан на мультимодальные перевозки, то есть несколькими видами транспорта. В этом году, по словам министра, на субсидирование транспортировки заложено 8,3 млрд руб., в 2027-м ожидается около 6 млрд руб.

«Мы будем искать способы поддержки этого направления»,— заверила Оксана Лут. В целом же, подчеркнула она, господдержка будет направляться в те сферы, где она станет приносить максимальную отдачу, «бюджет поддержки сокращается, все меры должны становиться более результативными и точными».

Как сообщил “Ъ” финансовый директор АО «АПО "Аврора"» Роман Шульга, в условиях падения рентабельности у аграриев нет другого варианта, кроме поиска внутренних ресурсов для развития. По словам руководителя Российского форума полеводов Валерия Кочергина, в числе очевидных проблем АПК — высокая закредитованность и дорогие деньги. Повысить эффективность, полагает он, могут внедрение инноваций, например роботизированных систем уборки урожая, и ИИ в прогнозирование урожайности, мониторинг цен, управление процессами выращивания, а также развитие экспортного потенциала с господдержкой.

Анна Королева, Сочи