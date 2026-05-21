Посевы взошли на экспорт

Россия способна завершить 2025/26 сельхозгод с третьим в ее истории результатом по экспорту пшеницы — показатель может превысить 46,5 млн тонн. Главным драйвером роста стал весенний всплеск отгрузок: только в марте и апреле было вывезено свыше 9 млн тонн — этому способствовало локальное ослабление рубля и рост мировых цен на зерно, в том числе из-за сложностей в Ормузском проливе. В сезоне-2026/27 многие мировые игроки, как ожидается, сократят производство пшеницы, что сыграет на руку российским компаниям — экспорт пшеницы из РФ способен вырасти еще больше, до 48 млн тонн.

Экспорт пшеницы за период июль 2025 года — май 2026-го может составить 44,9 млн тонн, сообщил на Всероссийском зерновом форуме в Сочи руководитель аналитического центра компании «Русагротранс» Игорь Павенский. В результате по итогам всего сельхозгода (завершается 1 июля) общий объем поставок вырастет до 46,5 млн тонн. Это станет третьим результатом в истории поставок (в рекордном сезоне-2023/24 показатель составлял 55,5 млн тонн, в сезоне-2022/23 — 47 млн тонн). Перелом в динамике экспорта этого сельхозгода произошел весной: на фоне роста мировых цен и временного ослабления рубля в марте на экспорт было направлено почти 5 млн тонн, в апреле — 4,2 млн тонн).

По оценке аналитиков «Русагротранса», объем экспорта в следующем сельхозсезоне-2026/2027 может составить уже примерно 48 млн тонн.

Ожидается, что это произойдет из-за увеличения валового сбора пшеницы в стране (в оптимистичном сценарии с 91 млн до 95 млн тонн, а также меньшего негативного влияния погодного фактора.

Внешней причиной роста экспорта пшеницы может стать ожидаемое в сезоне-2026/27 снижение ее производства в мире на 18,4 млн тонн — до 815,1 млн тонн. Прогнозируется, что наиболее существенное падение урожая произойдет в США — до 42,5 млн тонн (минус 11,5 млн тонн), самого низкого уровня с 1972 года. Также вероятно сокращение в Аргентине, Австралии, Канаде и странах ЕС.

Тем не менее дефицита пшеницы в мире не будет, говорят аналитики. Предложение пшеницы останется «комфортным» — сокращение конечных запасов составит примерно на 5 млн тонн, до 268,7 млн тонн, а объем мировой торговли в сезоне-2026/27 сократится до 199,6 млн тонн с 205,2 млн тонн годом ранее. Многое зависит от ситуации в Ормузском проливе — если она нормализуется, это снизит стоимость пшеницы. Сейчас же, как отметил Игорь Павенский, сложилась редкая ситуация — когда цены на новый урожай лишь немного ниже, чем на старый ($240 против $243–244).

Потенциальное снижение производства пшеницы ключевыми игроками глобального рынка подтвердил представитель компании Copenhagen Merchants Данияр Джумалдинов. При этом, по его словам, в ряде дружественных РФ стран—партнеров по торговле урожай, напротив, увеличится, а импорт упадет. В следующем сельхозсезоне Турция (традиционно один из важнейших покупателей российского зерна) может сократить импорт с 7,5 млн до 4,5 млн тонн — в основном за счет высокого урожая. В Марокко ожидают большой урожай и уже приостановили импорт пшеницы до 31 июля. Рынок Восточной Африки и такие «экзотические» направления экспорта, как Бангладеш, Индонезия, Бразилия, Мексика, Венесуэла, по словам эксперта, становятся стратегически важными, в связи с чем «необходимо развивать логистический коридор, чтобы сделать поставки туда постоянными».

Ключевыми рынками для российского зерна остаются страны Ближнего Востока и Африки, в том числе Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, сказал “Ъ” руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

Перспективы поставок зерновых, по его словам, состоят в «расширении присутствия на африканском рынке и в Юго-Восточной Азии».

В этой ситуации, пояснила руководитель центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Малика Шаматова, российский АПК получает «структурные преимущества» — из-за дорогих энергоносителей и дефицита удобрений в мире ожидается рост издержек производства на 30–80% при одновременном снижении урожайности сельхозкультур на 10–25%. Ключевая ставка в России при этом перестает быть тормозом для развития АПК — ожидается, что в 2026 году она составит в среднем 15,1% против 19,2% годом ранее, что делает кредиты для аграриев более доступными: как короткие, например на посевную кампанию, так и длинные — на развитие.

Анна Королева