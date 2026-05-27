Минфин выступил против ручного расчета топливного демпфера

Минфин России считает, что «понятные и четкие правила» расчета топливного демпфера по закрепленной в Налоговом кодексе формуле лучше, чем ручное вычисление размера выплат. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Мое личное мнение: понятные и четкие правила лучше, чем ручное управление. Минфин будет придерживаться такой точки зрения», — сказал господин Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

Демпферный механизм существует в России с 2019 года. Он компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать рост цен внутри страны. Если эта разница отрицательная, средства в бюджет перечисляют компании. В 2026 году на фоне низких цен на нефть впервые за пять лет компании были вынуждены выплатить демпфер — 18,8 млрд руб. в январе и 15 млрд руб. в феврале. В марте из-за ближневосточного конфликта котировки выросли, и государство выплатило компаниям около 207,5 млрд руб.

Осенью 2025 года президент Владимир Путин ввел до 1 мая 2026 года мораторий на обнуление демпфера, происходящее при определенном превышении оптовых цен над индикативными. В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство решило не продлевать действие моратория.