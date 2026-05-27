Спор о ДТП в Ярославле дошел до Конституционного суда

Конституционный суд (КС) России признал право страховых компаний возмещать ущерб после аварии на сумму не более 400 тыс. руб. по итогам рассмотрения жалобы на решение суда в Ярославле. Жалобу подала компания «Т-Страхование», которую суд обязал выплатить владельцу пострадавшего авто свыше лимита. Опубликовано соответствующее постановление суда.

«Т-Страхование» подало жалобу в КС после судебного разбирательства в Ярославской области. В 2023 году к страховщику после ДТП обратился владелец пострадавшего автомобиля. Компания выдала направление на ремонт автомобиля, но сервис отказался его проводить. Тогда страховщик выплатил владельцу авто 321 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба. Сумма была рассчитана по методике Банка России.

Хозяина пострадавшего авто не устроила полученная сумма. Он обратился к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, после чего страховщик увеличил выплату до 400 тыс. руб. При этом рыночная стоимость ремонта машины без учета износа составила 580 тыс. руб. Решением районного суда от 2024 года, а затем апелляции и кассации со страховой компании по иску владельца авто взыскана полная стоимость ремонта.

После принятых решений страховщик обратился в КС с требованием проверить конституционность некоторых положений закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Компания настаивала, что нормы вынуждают страховщика произвести ремонт, стоимость которого превышает лимит страховой суммы.

КС в ходе рассмотрения жалобы отметил, что ранее такая ситуация не рассматривалась, при этом она приобретает «все более широкое распространение». В постановлении указывается, что размер вреда, рассчитанный по методике Банка России, «обычно существенно отличается в меньшую сторону по сравнению с рыночной оценкой», а автосервис не обязан выполнять работы по ценам, отклоняющимся от рыночных. При этом подорожание комплектующих, вызванное санкционными ограничениями, привело к большей разнице между оценкой ремонта по методике и его реальной стоимостью. Такое положение делает фактически невозможным возмещение вреда путем проведения ремонта.

«Взыскание вреда, причиненного ТС, в полном объеме со страховщика имеет очевидные преимущества для потерпевшего, однако в рамках рассматриваемой модели страхования гражданской ответственности не обеспечивает конституционно обоснованного баланса прав и интересов участников страхового правоотношения»,— говорится в постановлении.

Также это создает риски финансовой устойчивости страховых компаний, устранить которые можно путем существенного повышения тарифов на страховку, а это, в свою очередь, негативно повлияет на ее доступность широкому кругу лиц, указывается в постановлении.

В итоге суд решил, что в действующее правовое регулирование нужно внести изменения. Иск по ярославскому ДТП будет пересмотрен.

Алла Чижова