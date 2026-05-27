В Ярославской области ожидаются заморозки в ближайшие дни

В Ярославской области прогнозируются заморозки в ночные и утренние часы 28 и 29 мая. Об этом предупреждает РСЧС.

Температура воздуха может упасть до минус 2 градусов, уточняется в сообщении. Жителей региона призывают отказаться от использования несанкционированного электрооборудования для обогрева.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе 28 и 29 мая днем ожидается до плюс 13 градусов, а ночью — до плюс 3…4 градусов.

Алла Чижова