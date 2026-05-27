Майнинг криптовалюты в Курской области хотят запретить до 2032 года
Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала установить запрет на майнинг криптовалюты в Курской области, а также в Московском регионе до 2032 года. Следующим шагом должен стать выпуск кабмином распорядительного документа. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Вопрос о запрете майнинга в Курской области был рассмотрен по инициативе главы региона Александра Хинштейна, который ранее направил министру энергетики Сергею Цивилеву письмо с просьбой ходатайствовать перед кабмином об установке ограничения в ряде муниципалитетов. Деятельность майнеров предлагается ограничить в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.
«Изначально проблема была обозначена ресурсоснабжающими организациями. Связано это с тем, что у нас население всех девяти приграничных образований освобождено от платы, в том числе за электричество. Поэтому какое-либо производство майнинга невозможно, так как компенсировать это будет федеральный бюджет»,— пояснил инициативу господин Хинштейн.
Глава региона добавил, что после того, как «завершатся все ситуации», в приграничье вернутся основная часть населения и оплата электроэнергии, запрет на майнинг могут снять.
В первой половине мая «Ъ» сообщал, что подобное ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.
«Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в десяти субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии»,— напоминает РИА Новости.