Хинштейн попросил запретить майнинг в приграничных районах Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил министру энергетики Сергею Цивилеву письмо с просьбой ходатайствовать перед правительством РФ о запрете майнинга криптовалют в ряде районов региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

В документе перечислены территории, где предлагается ограничить деятельность майнеров: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы, а также город Льгов. Представитель администрации региона пояснил, что мера направлена на профилактику энергодефицита, связанного с атаками ВСУ и сложностями восстановления инфраструктуры.

По данным источников РБК, вопрос о запрете майнинга в Курской области включен в повестку заседания правительственной комиссии, которое состоится 15 мая.

В начале недели «Ъ» сообщал, что ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.

По итогам 2025 года Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в пятерку регионов ЦФО с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга криптовалюты. Общий показатель по шести областям Черноземья превысил 6 тыс. случаев. Курская область заняла четвертое место среди них с результатом в 800.

Алина Морозова