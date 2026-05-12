Дело вычислительной техники

Как стало известно “Ъ”, во всей Объединенной энергетической системе (ОЭС) Центра, одной из крупнейших в России, может быть введен запрет на майнинг криптовалют. Диспетчер энергосистемы объясняет, что развитие ОЭС Центра не будет поспевать за новыми потребностями в вычислительных мощностях. Аналитики полагают, что запрет усилит предпринимательские риски промышленного майнинга. При этом правительство рассматривает и возможность разрешить крупным майнинговым проектам работать в ОЭС, если они сами инвестируют в необходимую им генерацию и сети, что может стать вариантом решения проблемы.

Развитие Объединенной энергетической системы Центра может не успеть за новыми потребностями в вычислительных мощностях

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Развитие Объединенной энергетической системы Центра может не успеть за новыми потребностями в вычислительных мощностях

Правительство России прорабатывает возможность введения запрета на майнинг криптовалют в субъектах РФ, входящих в Объединенную энергетическую систему Центра, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Идея, в частности, обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака в конце марта.

На ОЭС Центра приходится примерно четверть энергопотребления (до 268 млрд кВт•ч) единой энергосистемы РФ, ее установленная мощность — около 51 ГВт.

Помимо Москвы и Московской области в ее состав входят Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Расширение цифровой инфраструктуры требует большого объема электроэнергии, и российская энергосистема с такой нагрузкой не справляется. Из-за этого правительство уже ввело запрет на осуществление майнинга в наиболее энергодефицитных регионах — в северокавказских республиках, новых регионах, на юго-востоке Сибири. Сейчас готовится запрет на размещение вычислительных мощностей для майнинга криптовалют в Москве и Московской области вплоть до 2032 года. Вопрос будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 18 мая. В апреле министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщал, что на территории столицы и области уже работают 65 центров обработки данных (ЦОД) мощностью 734 МВт, сверх того, 40 ЦОДов на 1,41 ГВт уже заключили договоры на технологическое присоединение (ТП) к электросетям и еще 18 ЦОДов на 1,53 ГВт такие договоры получили. Таким образом, резюмировал он, мощность ЦОДов в Москве и области может к 2032 году достичь 3,6 ГВт, или 17% от максимальной нагрузки.

Минэнерго также должно было до конца апреля внести в правительство проект постановления о ТП новых майнеров к электросетям исключительно по новой, четвертой категории надежности электроснабжения (могут быть отключены в любой момент, когда требуется предотвратить дефицит электроэнергии в системе). При этом майнеры, уже разместившие свои мощности в регионах с запретом на эту деятельность, также будут иметь доступ к электроснабжению при условии, что они будут подключены по четвертой категории.

Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по энергетике, в интервью «РИА Новости» 21 января: «Как вариант, владельцы крупных ЦОД могут самостоятельно финансировать строительство необходимых им сетей и генерации».

Кроме того, Минэнерго предлагает обязать инвесторов в строительство крупных ЦОДов в регионах, запрещающих майнинг, вкладывать собственные средства в необходимое им расширение электросетей и генерации. Об этом, в частности, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко. Сейчас нагрузка, связанная со строительством новых энергомощностей, ложится на весь оптовый энергорынок. «В этом (строительстве новых ТЭС.— “Ъ”) заинтересованы компании, которые развивают дата-центры,— цитирует господина Конюшенко ТАСС.— Соответственно, мы рассматриваем вариант, чтобы эти компании сами инвестировали в строительство новых энергомощностей для своих ЦОДов. И для этого они могут привлечь любую энергокомпанию».

Существующая нагрузка ЦОДов в России, включая майнинг, сейчас достигает 4 ГВт (около 2% от общего энергопотребления в стране). К 2030 году потребность ЦОДов в энергоснабжении вырастет еще на 2 ГВт — такую оценку приводило Минцифры на совещании у Александра Новака в конце 2025 года. Основное потребление придется на ЦОДы «Яндекса» (660 МВт) и Сбербанка (1,2 ГВт), следует из материалов совещания.

В пресс-службах глав регионов, входящих в ОЭС Центра, “Ъ” не ответили, в Минэнерго от комментариев отказались. В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) указывают на интенсивный рост потребления мощности в ОЭС Центра. Так, исторический максимум потребления в 43,3 ГВт, достигнутый в ОЭС в осенне-зимний период 2025–2026 годов, на 2,3 ГВт превысил предшествующий исторический максимум, при этом в крупнейшей в ОЭС Центра энергосистеме Москвы и Московской области пик потребления составил 21,1 ГВт, что на 1,2 ГВт выше предыдущего рекорда. СО указывает на то, что для развития экономики региона приняты решения о реализации крупных проектов по развитию сети и вводам новой генерации. «В условиях отсутствия ограничений прирост майнинговой нагрузки будет означать снижение возможности использования создаваемой энергетической инфраструктуры для целей сбалансированного развития экономики региона»,— считают там. Сейчас присоединенная мощность действующих центров энергоемких вычислений в ОЭС Центра составляет 1,3 ГВт, мощность перспективных объектов с уже заключенными договорами на ТП — 1,6 ГВт, сообщил диспетчер.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) замечают, что у энергетиков, похоже, пока нет внятного плана для быстрого реагирования и удовлетворения спроса со стороны ЦОДов и других быстрорастущих сегментов новой экономики.

«Подстраивая развитие других отраслей под ограничения электроэнергетики, попутно ужесточая общие правила для потребителей, добиться технологического и структурного обновления экономики будет очень сложно»,— полагают там.

Как отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, прежде предполагалось, что майнинг целесообразно запрещать в регионах с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами в периоды прогнозируемого дефицита и на территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию. «Очевидно, что в ОЭС Центра входят регионы, не соответствующие указанным критериям,— говорит он.— Поэтому в случае запрета существенно возрастут предпринимательские риски промышленного майнинга, снизится прогнозируемость доступа к энергетической инфраструктуре». Отнесение затрат на строительство объектов электроэнергетики на инвесторов ЦОДов, по мнению Сергея Сасима, может стать альтернативой полному запрету майнинга. Наиболее востребован этот механизм мог бы стать в Московской энергосистеме, полагает эксперт.

По мнению господина Сасима, к крупным целесообразно относить проекты ЦОДов с максимальной мощностью более 25 МВт и сроком ввода менее пяти лет с даты подачи заявки на ТП. Для таких объектов можно было бы устанавливать в качестве обязательного условия заключение договора ТП с компенсацией расходов на формирование электросетевой инфраструктуры и создание замещающей генерации с обязательным резервом мощности (например, в размере 20%). Распределение затрат в части сетевого хозяйства можно было бы осуществлять через плату за ТП, полагает Сергей Сасим, а для компенсации затрат на генерацию можно было бы рассмотреть возможность заключения добровольного инвестсоглашения владельца ЦОДа с генерирующей компанией—участницей оптового рынка с прямым финансированием или повышенной ценой мощности с инвестиционной надбавкой. Однако, отмечает он, реализация таких предложений потребует внесения изменений в постановления правительства, в том числе в правила ТП и правила оптового рынка электроэнергии и мощности, поскольку действующее законодательство не предусматривает порядка заключения инвестиционных соглашений.

Татьяна Дятел