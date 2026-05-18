В приграничных районах Курской области запретят майнинг

Комиссия правительства РФ поддержала введение запрета на майнинг криптовалют в приграничных районах Курской области, в связи с чем ограничение будет введено. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Монеты с символикой биткоина

«Изначально проблема была обозначена ресурсоснабжающими организациями. Связано это с тем, что у нас население всех девяти приграничных образований освобождено от платы, в том числе за электричество. Поэтому какое-либо производство майнинга невозможно, так как компенсировать это будет федеральный бюджет»,— объяснил господин Хинштейн.

Глава региона добавил, что после того, как «завершатся все ситуации», в приграничье вернутся основная часть населения и оплата электроэнергии, запрет на майнинг могут снять. С инициативой ограничить добычу криптовалют в приграничных районах Александр Хинштейн выступил в конце прошлой недели.

Речь идет о следующих муниципалитетах Курской области: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы, а также город Льгов. Ранее пояснялось, что мера направлена на профилактику энергодефицита, связанного с атаками ВСУ и сложностями восстановления инфраструктуры.

В начале прошлой недели «Ъ» сообщал, что ограничение может быть распространено на всю Объединенную энергетическую систему Центра, в состав которой входят все регионы Черноземья.

По итогам 2025 года Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в пятерку регионов ЦФО с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга криптовалюты. Общий показатель по шести областям Черноземья превысил 6 тыс. случаев. Курская область заняла четвертое место среди них с результатом в 800.

Егор Якимов