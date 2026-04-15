Суд Москвы избрал меру пресечения девушке с кальяном на куличе

Мещанский районный суд Москвы назначил запрет определенных действий сотруднице кальян-бара Ксении Белоусовой, которая сделала из кулича чашу для кальяна и выложила видео в соцсеть. Девушка обвиняется в оскорблении религиозных чувств верующих, указано в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

В ночь на 13 апреля Ксения Белоусова выложила в соцсети видео с кальяном на куличе и подписью «Даже Христос от такого воскрес». Позже девушка удалила публикацию. «Друзья, я искренне прошу прощения за необдуманный поступок. Ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить. С праздником светлой Пасхи»,— написала девушка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

13 апреля СКР возбудил уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Следователи провели обыск в доме девушки, изъяли ее телефон и «другие предметы, имеющие значение для уголовного дела». Во время допроса Ксения Белоусова признала вину, заявили в СКР.