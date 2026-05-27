Верховный суд впервые обобщит судебную практику по связанным с ИИ делам

Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или правонарушений.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пресс-службе Верховного суда отметили, что такое обобщение впервые проводится «в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства». Особое внимание обратят на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и на вопрос выбора ответчика по таким искам. Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, в том числе с использованием дипфейков, и защите интеллектуальной собственности.

Также при составлении плана нужно будет изучить:

административные и уголовные дела по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ;

фиксацию правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц;

квалификацию преступлений с использованием дипфейков и мошеннических схем с чат-ботами;

случаи, когда доказательствами были признаны документы и заключения, сформированные ИИ;

случаи обжалования судебных актов по причине того, что судья использовал ИИ-инструменты для их вынесения.

При необходимости Верховный суд «даст разъяснения для обеспечения ее единообразия». Также суд может предложить скорректировать законодательство.

В ноябре 2025 года Игорь Краснов заявил о необходимости ускоренного внедрения ИИ в работу судов. Он дал такое поручение подведомственным учреждениям. Предполагалось, что технологии ИИ будут применять для анализа судебной практики, выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании. В повседневной работе ИИ сейчас использует каждый третий суд в России, говорил бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов.

