Глава Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение ИИ
Новый председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и «Российской газете» после назначения заявил о необходимости ускоренного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в работу судов. Он уже дал поручение подведомственным учреждениям.
Господин Краснов отметил, что технологии искусственного интеллекта будут применяться для анализа судебной практики, выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании. При этом он подчеркнул, что ИИ не заменит человеческий фактор в принятии судебных решений: «Решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком».
По словам председателя Верховного суда, технологии призваны оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства, не заменяя функции судей.