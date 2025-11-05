Глава Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение ИИ

Новый председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и «Российской газете» после назначения заявил о необходимости ускоренного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в работу судов. Он уже дал поручение подведомственным учреждениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Краснов отметил, что технологии искусственного интеллекта будут применяться для анализа судебной практики, выявления противоречий и недостатков в правовом регулировании. При этом он подчеркнул, что ИИ не заменит человеческий фактор в принятии судебных решений: «Решение, особенно касающееся людских судеб, всегда должно оставаться за человеком».

По словам председателя Верховного суда, технологии призваны оптимизировать рабочие процессы и повышать качество судопроизводства, не заменяя функции судей.