Нейросеть привлекли к суду

Верховный суд (ВС) впервые использовал ИИ. Нейросеть работала над новым постановлением пленума, касающимся подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Документ должен заменить предыдущее постановление, принятое еще 18 лет назад.

С 2008 года в стране появились институт апелляции и кассационные суды, а в Гражданский процессуальный кодекс внесли порядка 500 изменений. Искусственный интеллект обобщил и обработал информацию. Тем не менее, привлечение ИИ не позволило сразу утвердить документ, он был возвращен на переработку. После первого раунда правок проект был обновлен на 82%, сообщил судья Вячеслав Горшков:

«При работе над постановлением для сбора и обработки информации использовался искусственный интеллект. С учетом поступивших вопросов от правоприменителей в план работы ВС была включена подготовка проекта постановления пленума. Туда вошли темы, касающиеся предъявления искового заявления и возбуждения гражданских дел — то есть этапа перед подготовкой к судебному разбирательству».

Искусственный интеллект в повседневной работе сейчас использует каждый третий суд в России, сообщал бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов. Например, для перевода речи в текст при составлении протоколов заседаний. Если разбирательство касается особо чувствительных тем, внедрение нейросетей и вовсе невозможно, полагает советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев:

«В сфере юриспруденции активно внедряют ИИ. Делают это не для рассмотрения споров, а для анализа и обобщения судебной практики. Многое зависит от того, какая нейросеть или модель используется, обучалась ли она дополнительно. Это важно, потому что у машинного алгоритма есть риск галлюцинаций — непроизвольных ответов, которые часто выходят за рамки загруженной информации. При этом ИИ пока не допускают к рассмотрению конкретных дел — ему не стоит доверять разбирательства, затрагивающие персональные данные участников или иную чувствительную информацию.

Во многих делах, особенно в арбитражных судах, речь идет о конфиденциальности или коммерческой тайне. Многие заседания проходят по этой причине в закрытом формате. Поэтому в сфере разрешения конкретных споров применение ИИ пока крайне ограничено или вовсе сведено к нулю. А вот для обобщения информации и ее анализа нейросети вполне подходят».

Самые активные пользователи ИИ — суды Америки, но там регулярно случаются громкие скандалы. Один из последних связан с делом о банкротстве. Выяснилось, что искусственный интеллект при составлении документов привел цитаты из несуществующих аналогичных дел, а также дал неверные ссылки на якобы уже принятые решения. Подлог обнаружили адвокаты противоположной стороны. Оппоненту пришлось извиняться перед федеральным судьей Нью-Йорка.

Светлана Белова