В Ярославской области выявили «черного кредитора»

В Ярославской области в первом квартале 2026 года выявили организацию, которая нелегально оказывала услуги по кредитованию. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

«"Черный кредитор", у которого было два офиса в областном центре, предоставлял населению займы под залог имущества»,— рассказали в отделении.

Всего по России в первом квартале 2026 года было выявлено 1,4 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, из них 34% — нелегальные кредиторы, число которых выросло более чем на треть. В Банке России напомнили, что обращение в такие организации грозит заявителям финансовыми проблемами, так как права вкладчиков и заемщиков в таких случаях не защищены.

«Прежде чем начать сотрудничать с организацией, рекомендуем воспользоваться сервисом Банка России по проверке участников финансового рынка и узнать, есть ли у нее лицензия или включена ли она в реестр регулятора. Если такого юридического лица в реестре нет, значит, оно оказывает услуги нелегально»,— пояснил эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Филатов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на территории региона в 2025 году выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора и организацию, которая незаконно привлекала инвестиции.

Алла Чижова